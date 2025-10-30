Ferrara Food Festival 2025: la guida completa tra chef stellati, show cooking e il processo al Pampepato

Ferrara, 30 ottobre 2025 - Profumi, sapori e grandi nomi della cucina italiana animeranno il cuore di Ferrara per la quinta edizione del Ferrara Food Festival, in programma da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025. Per tre giorni, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alle specialità provenienti da tutta Italia. A rendere ancora più vivace l’atmosfera, spettacoli itineranti, rievocazioni storiche, artisti di strada, musica dal vivo e installazioni tematiche trasformeranno la città in una vera festa dei sensi, tra tradizione, cultura e intrattenimento.

Sarà la centralissima piazza Trento Trieste ad accogliere il meglio della produzione ferrarese, tra prodotti tipici, degustazioni e racconti di tradizione mentre Piazza Castello e Piazza Savonarola ospiteranno invece un viaggio tra i sapori regionali italiani, da Nord a Sud. Cuore pulsante del festival sarà l’area eventi di piazza Municipio, dove si alterneranno chef stellati, maestri pasticceri e protagonisti dell’enogastronomia nazionale per un ricco programma di show cooking, gare culinarie, degustazioni guidate, masterclass e incontri. Non mancheranno interviste, premiazioni e momenti di spettacolo, tutti a ingresso gratuito.