A Ferrara ‘Usi e costumi’, la fiera della rievocazione storica: programma e orari

Ferrara, 11 novembre 2023 - Oggi e domani in fiera a Ferrara, la storia si può toccare con mano con "Usi e costumi", la fiera della rievocazione tornata nella città estense dopo un anno di stop e che offre un vero tuffo nella varie epoche, con 200 espositori provenienti da tutta Europa e operanti principalmente nella tutela dell’artigianato storico. Fabbri, falegnami, sarti, calzolai e poi pellame, armi antiche, ceramica, abiti delle varie epoche, gioielli particolari, antichi strumenti musicali, tutti rigorosamente riprodotti da quadri e con le tecniche dell'epoca, poi ancora, danzatori, giullari, dame, soldati, coppie da Belle Époque e romani in tenuta da battaglia, tutti insieme come all’interno di un immaginifico villaggio dei saperi ma anche dei sapori. Ci si imbatte infatti, in biscotti dall'antiche ricette o in gusti di pietanze particolari così come in antichi liquori. Un faro acceso sulla storia riprodotta fedelmente, dove aver la possibilità, ad esempio, di scoprire gli antichi giochi medievali, la scrittura etrusca o come veniva dipinta la ceramica, semplicemente passando di stand in stand. E con la possibilità anche di acquistare ciò che più piace, dal particolare ciondolo pomo d'Ambra del Medioevo fino alle armature o i libri. E a corollario, c'è anche una grande area dedicata ad esibizioni di epoca antica, medievale e rinascimentale. Tutto questo, incontrando i rievocatori e scoprendo, appunto, usi e costumi dei luoghi da dove arrivano scoprendo nuove zone da visitare.

Anche vestiti della Belle Èpoque

È oggi, in fiera, anche l'occasione di incontrare Simon Scarrow, autore del romanzo “Sotto l'aquila di Roma” (Under the Eagle) che in breve tempo è diventato un best seller, inaugurando un lungo ciclo di romanzi che viene prima indicato come "Eagle Series" poi dal 2007 "Romans Series" e dal 2015 "Eagles of the Empire Series".

“Usi&Costumi”, che gode del Patrocinio del Comune di Ferrara della collaborazione con il main sponsor "FerraraTua", rimane aperta oggi fino alle 19 e domani, domenica 12 novembre, dalle 10 alle 18, insieme alle collaterali “Via Historica – Fiera del Turismo Storico”, “Sagitta Expo” (area destinata al Tiro con l’Arco), a “Scripta Manent - Piccolo Salone del Saggio e del Romanzo Storico”, prima iniziativa in Italia dedicata a questo particolare settore dell’editoria. Aperto negli stessi orari anche il padiglione dedicato al softair. Il biglietto è di 10 euro, il ridotto a 8 euro e per i bambini gratuito fino a 10 anni d'età.

Cibi e giochi di una volta

Il programma spettacoli di domenica 12 novembre:

10,30 COMPAGNIA DI SANTO MACINELLO Giullerie, lazzi

11,00 MESSER LO STRAGAMANTE Magia comica

11,30 THE FAIRIES LULLABY Musica celtica

12,00 CASTIGAMATT Musica antica e folk

12,30 COMPAGNIA SALTAFOSSUM Musica antica e marionette

13,00 LI BUFFONI DI CORTE Giullerie, giocoleria comica

13,30 RIUROS Musica antica

14,00 GIULLARI DI SPADE Musica antica

14,30 CANTAGALLO MENESTRELLO Musica e animazione

15,00 ALYMUNN Medieval Fantasy

15,30 SIGNO GLADII Scherma scenica

16.00 SCRIPTA MANENT - Incontro con l’autore LIVIO GAMBARINI che presenta “LA PAPESSA DI MILANO”

16,45 ANBAR Danza orientale

16,30 CIRCO CERCASI Giullerie, giocoleira

17,00 COMPAGNIA DEL CONIGLIO Musica antica

17,30 SIRENE DEL NILO Danza mediorientale