-Ribalte di fantasia, burattini e premiazioni al Maf di San Bartolomeo

Appuntamento con il Teatro di Figura al Centro di documentazione del Maf-Mondo Agricolo ferrarese San Bartolomeo in Bosco con la cerimonia di consegna dei premi del concorso nazionale Ribalte di Fantasia, riservato ai testi inediti di questa forma teatrale. Oggi, dalle 15.30, la struttura museale si trasformerà in una piccola capitale del teatro dei burattini, grazie alla presenza di tanti artisti provenienti da tutta Italia, ai quali si conferiranno vari premi per meriti artistici, emersi attraverso uno specifico concorso.