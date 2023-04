1 maggio, l’operaia della Fox Bompani senza stipendio da mesi: "La mia vita sospesa"

Ferrara, 30 aprile 2023 – È così presto che praticamente è ancora notte. Debora Vacchi, 40 anni, è già in piedi da un pezzo. Una volta avrebbe raggiunto la Fox Bompani di Ostellato per strisciare il badge e cominciare il suo lavoro nel reparto del montaggio dei circuiti gas. Adesso, invece, la destinazione è sempre la stessa, ma il suo compito è cambiato. Ad attenderla, infatti, non ci sono le cucine da assemblare ma i colleghi sotto il gazebo del presidio davanti ai cancelli della fabbrica. È estenuante ogni giorno aspettare che qualcosa si muova, senza uno straccio di rassicurazione sul futuro (l’azienda per ora resta chiusa) e, soprattutto, senza stipendio dal dicembre scorso. Per Vacchi non è soltanto l’ennesima impresa in crisi, ma molto di più.

Fox Bompani per lei è una seconda famiglia: "Iniziai a lavorare in questa azienda dopo le superiori, 20 anni fa. Poi, passato un anno, ero già dipendente a tempo indeterminato. Una conquista inaspettata, che mi regalò subito un po’ di serenità". Da quando il lavoro è fermo, però, l’unica cosa è aggrapparsi ai ricordi: "Entravo in fabbrica – racconta – e mi avvolgeva subito il frusciare delle macchine. All’inizio mi importunava tutto quel frastuono, poi quasi non ci facevo caso. I gesti, veloci, erano routine: girare a destra, aprire il mio armadietto, indossare le scarpe antinfortunistiche. E così tutti i giorni finché quell’azienda è diventata la mia seconda casa".

Debora Vacchi, operaia della Fox Bompani, racconta la sua odissea dopo tutti i guai dell’azienda

E adesso?

"Diventa sempre più difficile essere ottimisti. Siamo chiusi da troppo tempo. Così si perdono le commesse e i clienti vanno altrove".

C’erano state avvisaglie?

"Qualche anno avevamo fatto un po’ di cassa integrazione, ma che le cose naufragassero in questo modo nessuno se lo sarebbe immaginato. Pandemia e guerra ci hanno affossato".

Senza soldi è difficile...

"Certo, ma io vivo con mia madre; mentre molti dei miei colleghi hanno famiglie. Così alcuni si sono dimessi e altri fanno qualche lavoretto per pagare le spese minime".

L’ultimo stipendio?

"In dicembre abbiamo percepito una parte della tredicesima e il resto ce l’hanno dato a inizio marzo".

Sta cercando un lavoro?

"Sì, ma non è facile: a 40 anni non si è più giovani per il mondo del lavoro. Adesso iniziano i lavori stagionali al mare, ma cercano ragazzi".

Il prossimo incontro con l’azienda?

"Non è stato fissato, ma i sindacati lo hanno chiesto per parlare dei cedolini. Ci sono voci strane".

Voi lavoratori siete uniti?

"Sì, non ci arrendiamo: dopo la pausa del primo maggio, martedì siamo tutti al gazebo. La lotta continua".