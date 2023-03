100Radio, la radio web della nostra scuola Quelle idee che nascono durante i laboratori

La nostra esperienza

con il giornalismo

100RADIO è la radio web della nostra scuola, che si impegna ad intrattenere il nostro pubblico con contenuti nati durante i nostri laboratori. Siamo un gruppo di professori e ragazzi di varie età e classi, divisi in vari settori di lavoro: la redazione che si occupa di scrivere i testi da pubblicare, i social media manager che gestiscono il sito e il profilo di Instagram, gli speaker e i tecnici. Non è facile mettere insieme le idee di tutti, però cerchiamo di collaborare al meglio. Come strumenti abbiamo un pc, un mixer audio, microfoni semiprofessionali e cuffie. Ci troviamo il venerdì pomeriggio dopo la scuola ed abbiamo a disposizione le aule e una stanza utilizzata solo per la web radio. Vogliamo trattare argomenti di vario genere per includere gli interessi di tutti e approfondire le nostre conoscenze. Per questo, abbiamo creato diverse rubriche, tra cui (IN)SICURI DI SÉ - le difficoltà dei giovani di oggi, SAVE THE WORLD - problemi ambientali, CONTA LE PECORE ALLE PASCOLI - fiabe della buonanotte… e tante altre che potrete trovare se ci seguirete sui nostri

canali. Abbiamo anche sperimentato l’ebbrezza di intervistare varie persone e associazioni

del nostro territorio.

A noi piace fare radio perchè abbiamo la possibilità di coltivare le nostre passioni insieme

agli altri e di esprimerci liberamente. Siamo contenti di avere delle responsabilità perché

questo ci fa sentire più grandi. Anche i nostri insegnanti apprezzano la web radio perché in

questo modo vedono che applichiamo nel concreto quello che ci insegnano a lezione.