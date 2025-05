’105 Summer Festival’, grandi nomi il 4 luglio

L’Area Park di via Sicilia a Porto Garibaldi si prepara ad ospitare l’evento clou dell’estate 2025 sulla costa comacchiese, che farà da cornice alla quinta e ultima tappa del 105 Summer Festival il prossimo 4 luglio. A calcare il palcoscenico saranno grandi nomi del panorama musicale italiano, protagonisti del celebre appuntamento estivo organizzato dalla nota emittente radiofonica del gruppo Mediaset. Un appuntamento imperdibile, presentato ieri alla sala Aceti della Manifattura dei Marinati dalla vice sindaco Maura Tomasi, assieme ad Agnieszka Brenska e Matteo Montagnini, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’associazione Comacchio Festival che curerà la realizzazione della tappa lagunare, in quanto aggiudicataria dell’apposito bando comunale. "Rinnovo il mio ringraziamento a Radio 105 – ha affermato la vice sindaco Tomasi –. La kermesse porterà artisti di grido e pubblico da tutta Italia, e questo evidenzia quanta strada abbia fatto Comacchio tra le città turistiche. La nostra è sempre più la "Riviera degli eventi". Ma non solo. La gente potrà conoscere e apprezzare le bellezze architettoniche, culturali, naturalistiche, oltre che balneari del nostro territorio".

La presidente di Comacchio Festival Agnieszka Brenska esprime la felicità dell’associazione di poter partecipare all’organizzazione del 105 Summer Festival, "e non possiamo che ringraziare il Comune per la fiducia che ci ha accordato". Per il direttore artistico Montagnini la tappa della kermesse, che vedrà alla conduzione Daniele Battaglia e Mariasole Pollio, è una grandissima opportunità per il territorio: "L’arrivo di migliaia di persone per assistere all’evento – ad ingresso gratuito – avrà positivi effetti per l’indotto. A ciò va aggiunta la promozione televisiva, radiofonica e social dell’evento in tutta Italia, che offriranno una vetrina importante per Comacchio".

I nomi degli artisti verranno rivelati prossimamente, "ma Mediaset ci ha riferito che, in quanto tappa conclusiva della kermesse, Comacchio potrà contare su un cast importantissimo". Nell’area concerto non mancheranno punti ristoro e servizi, e sarà garantito l’accesso a persone con disabilità, che potranno seguire lo spettacolo in un apposito spazio adiacente al palco, prenotabile dal 1° giugno, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 331-8599153 (dalle 9 alle 18). Tanti i nomi nel cast del 105 Summer Festival, tra i quali Achille Lauro, Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Olly, Rose Villain, The Kolors e moltissimi altri: una grandissima "rosa" di big da cui usciranno i protagonisti di uno spettacolo tutto da vivere a Porto Garibaldi.

Valerio Franzoni