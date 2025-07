’105 Summer Festival’, una sfilata di big

Ventidue artisti (AKA 7even, Alessandra Amoroso, Alessandro, Benji & Fede, Capo Plaza, Cioffi, Coco, Cristiano Malgioglio, El Ma, Gabry Ponte, Gheba, Gigi D’Alessio, Grelmos, Kaput, Rkomi, Rose Villain, Settembre, Stefano Pitasi, The Kolors, Tropico, Venerus, Vidaloca) saranno gli interpreti del 105 Summer Festival, stasera a partire dalle ore 20, nell’Area Park di via Sicilia a Porto Garibaldi.

I nomi li ha presentati lunedì scorso alla Manifattura dei Marinati il vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi, a fianco a lei la presidente dell’Associazione Comacchio Festival che ha organizzato l’evento, Agnieszka Brenska, che ha evidenziato la portata dei nomi dei cantanti che arriveranno.

Per il vicesindaco Maura Tomasi "si tratta di un evento musicale totalmente gratuito che, considerate le altre tappe del Festival che tocca tutta Italia, ad esempio in centri molto importanti come Venezia e Genova, ha richiesto molti sforzi per una città come Comacchio che conta 23mila abitanti. Ce l’abbiamo fatta, tuttavia, e per questo motivo ringrazio l’organizzazione: senza di loro non sarebbe stato possibile portare da noi questo festival". E ancora Tomasi: "Sono anche sicura che sarà un appuntamento di vero richiamo per i turisti, che giungeranno sul nostro territorio numerosi".

Alla presentazione c’erano anche gli assessori alle attività economiche e al welfare e servizi alla persona, rispettivamente Sandro Beltrami e Rosanna Cinti.

Lo spettacolo, trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 tv (al canale 66 del digitale terrestre), app 105 e vivo anche sui social, sarà condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. In apertura dello spettacolo, inoltre, ci sarà l’animazione a cura della stessa emittente radiofonica italiana.

L’organizzazione, oltre ad aver previsto dei punti di ristoro nella zona del concerto, precisa anche che è stata predisposta un’area disabili vicina al palco.

Per motivi di capienza e logistici, è suggerita la prenotazione, telefonando o inviando un messaggio al numero Whatsapp 331-8599153, dalle 9 alle 18.

Il vicesindaco ha spiegato che il parcheggio sarà allestito per questa occasione nell’area della spiaggia libera di Porto Garibaldi “a 50 metri dalla zona palco”, puntualizza. Poi aggiunge: "L’amministrazione comunale offre gratuitamente lo spettacolo ma agli spettatori chiediamo un piccolo contributo, 5 euro, per parcheggiare l’auto".

Sul fronte viabilità, per tutte le modifiche al traffico si rimanda al sito web del Comune di Comacchio.