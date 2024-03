1570: ‘La guaritrice e il doganiere’. Nell’anno del grande terremoto

Oggi, dalle 17.30 alle 19, nella biblioteca del Centro Documentazione Donna di Ferrara, in via Terranuova 12/b, si terrà un incontro in presenza e online con Daniela Fratti su ‘La guaritrice e il doganiere’, romanzo storico nella Ferrara rinascimentale.

Raccontare le vicende di Antonia, guaritrice comacchiese, e Alfonso, ex soldato di ventura trentino diventato doganiere a Ferrara, ha fornito l’occasione all’autrice Daniela Fratti di utilizzare le sue vaste conoscenze sulla storia di Ferrara su cui ha compiuto molte e approfondite ricerche. Il romanzo si svolge nel 1570, anno del grande terremoto che sconvolse la città, durante il governo di Alfonso II d’Este. Se la personalità e la politica di Alfonso d’Este è stata discutibile, la moglie Barbara d’Austria ha invece fondato varie istituzioni in favore delle donne - di cui Daniela Fratti ha già parlato durante un precedente incontro al Cdd su ‘San Cristoforo dei Bastardini, la prima Maternità italiana’. Protagoniste, alla pari di Antonia e Alfonso Trienter, sono la città di Ferrara e la campagna che la circonda, ancora solo in parte bonificata, paludosa come i terreni attorno a Comacchio anch’essi descritti con amore. Daniela Fratti, laureata in Medicina e Chirurgia, già prof aggregata di Medicina Interna presso la Clinica Medica di Unife, attualmente in pensione, Master in Psicopatologia e Scienze Forensi, è studiosa della Storia della Medicina ferrarese, in ottica di genere, e della figura della donna povera ferrarese fra Sei e Ottocento. Autrice di saggi e romanzi. Per partecipare on line scrivere a: elena.branca@yahoo.it per chiedere il link con cui collegarsi una decina di minuti prima dell’inizio dell’incontro.