"16 imprese in gara per la finale territoriale del Premio Cambiamenti"

Sedici imprese della provincia di Ferrara si contenderanno oggi la finale territoriale del Premio Cambiamenti, che Cna dedica ogni anno al pensiero innovativo, con l’obiettivo di valorizzarne l’importanza per il progresso economico e sociale del Paese. La serata si svolgerà – a partire dalle 17.30 - nella sede Cna di via Caldirolo 84 a Ferrara: sarà una tappa intermedia del percorso verso la finale nazionale, ma anche un’occasione per celebrare la creatività e l’energia di 16 nuove realtà imprenditoriali nate proprio nella nostra provincia. "La finale – spiega la responsabile del Premio Cambiamenti per Cna Ferrara, Silvia Merli - sarà un’esperienza stimolante e coinvolgente non solo per le imprese in gara che si giocheranno l’accesso alla finale regionale ma anche per il pubblico, che avrà l’opportunità di immergersi nell’entusiasmante mondo delle startup.