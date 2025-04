25 aprile, tributo al partigiano. Aspettando la Brigata ombra

Le celebrazioni per la festa della Liberazione, curate da Anpi Comacchio e Comune, inizieranno giovedì e saranno dedicate al ravennate Dario Donati, partigiano caduto a 24 anni, ucciso in battaglia nei pressi di una casa sulla Romea il 17 aprile di ottant’anni fa. Al cippo in sua memoria, restaurato e ricollocato di fianco alla Statale agli Estensi, giovedì alle 11 sarà deposta una corona di alloro alla presenza di una delegazione Anpi di Ravenna.

Nella stessa giornata, corone saranno deposte al Casone Paviero al cippo in memoria del partigiano Vincenzino Folegatti (alle 10), al monumento di via Marina dedicato al maggiore danese Anders Lassen e ai caduti inglesi (10.20) e al cippo in memoria del caporale Thomas Hunter e dei partigiani caduti per la liberazione di Porto Garibaldi, sotto ponte Albani agli Estensi (alle 10.45).

Il 25 Aprile deposizioni di corone ai Monumenti ai caduti a San Giuseppe (alle 9) e a Porto Garibaldi (alle 9.20). A Comacchio, dopo l’alzabandiera alle 9.45 in piazza Folegatti, alle 10 messa al Sacrario dei Caduti; alle 10.45 da Parco della Resistenza prenderà il via il corteo, discorsi della presidente Anpi Comacchio Susanna Pucci e del sindaco Pierluigi Negri in piazza Folegatti. Ci sarà la banda Verdi di Cona.

Con ritrovo dalle 8.30 al Parco della Resistenza prenderà il via la 36° ‘Ciclodelta della libertà’. Il 29 aprile, alle 10, partenza dal Parco della Resistenza, passeggiata con una classe dell’Istituto Brindisi. Il 5 maggio presentazione del libro "Brigata ombra: la storia dell’antifascismo e della Resistenza a Comacchio", alle 10 alla sala polivalente San Pietro.

Valerio Franzoni