Mistero sulla 35enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia

Ferrara, 24 novembre 2023 – Dalle 18.30 circa non rispondeva più alle telefonate, né ai messaggi. Situazione che con il passare delle ore ha preoccupato un amico. Tanto da prendere la copia delle chiavi dell’appartamento di via Grillenzoni e precipitarsi a controllare che cosa potesse essere accaduto. Purtroppo la scena che si è trovato davanti, gli ha rimandato subito la drammaticità della situazione. Ha immediatamente allertato il 118.

Ma per la sua amica, una ferrarese di 35 anni, non c’era ormai più niente da fare. I sanitari giunti nell’abitazione hanno tentato di rianimarla, ma le sue condizioni erano veramente critiche e il suo giovane cuore ha cessato di battere dopo pochi minuti. Una morte che, al momento, resta misteriosa. Sul corpo, durante la ricognizione cadaverica, non sarebbero stati trovati segni di violenza che possano far pensare all’azione di una terza persona. Ma il sostituto procuratore di turno, Andrea Maggioni, ha comunque deciso di disporre l’autopsia sul corpo della trentacinquenne. Anche in considerazione dell’ età della vittima, il magistrato vuole capire che cosa possa aver stroncato un cuore così giovane.

Nell’abitazione di via Grillenzoni, nella tarda serata di mercoledì, dopo le 22, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Ferrara. A loro il compito di ricostruire che cosa accaduto nei minuti e nelle ore precedenti il decesso. Fino alle 18.30, la giovane che al momento della scoperta del corpo riverso a terra, era da sola – il compagno con cui conviveva era fuori – aveva interagito con l’amico che poi si è precipitato nell’abitazione. Insospettito dal quel silenzio prolungato. Nessuna risposta alle telefonate ripetute, né risposte ai messaggi inviati per capire che cosa potesse essere accaduto. A questo punto, l’uomo preoccupato per questa interruzione delle comunicazioni, ha deciso di andare a vedere di persona e, avendo una copia delle chiavi, è entrato in casa. Trovandola in fin di vita. A niente sono valsi, purtroppo, i ripetuti tentativi di rianimazione dei sanitari della Voghiera Soccorso, la prima ambulanza intervenuta nella tarda serata di martedì in via Grillenzoni, seguita da un’automedica. Poi l’arrivo dei militari dell’Arma, allertati dal 118. Toccherà a loro ricostruire chi potesse esserci in casa con la donna prima del malore che l’ha portata alla morte. Se qualcuno c’era. Mentre al medico legale spetterà il compito di capire le cause del decesso.