4 Torri Volley cede alla capolista Sav Silvolley: terza sconfitta consecutiva

4 TORRI VOLLEY

1

SAV SILVOLLEY

3

(19-25, 27-25, 22-25, 19-25)

La 4 Torri Volley lotta quattro set giocandosela per lunghi tratti alla pari con la capolista Sav Silvolley, che nei momenti decisivi del match però fa valere la propria superiorità conquistando tre punti preziosi per continuare la marcia in vetta alla classifica. Non è un caso se al palasport di Ferrara il sestetto di Trebaseleghe abbia ottenuto la nona vittoria di fila, che conferma il valore della squadra di Daldello, lanciatissima verso la promozione in serie A3.

Per i granata invece si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate in casa contro Casalserugo e sul campo di Massanzago. Si tratta di un ko prevedibile, che fa meno male rispetto a quelli precedenti, ma dopo aver superato qualche settimana fa l’ex prima della classe Tmb Monselice la squadra di De Marco sognava di ripetersi contro Sav Silvolley. Regalando una soddisfazione ai tifosi che si aspettavano una stagione senza dubbio più di alto profilo. Dopo 23 giornate, la 4 Torri Volley resta inchiodata in ottava posizione a quota 36 punti, con un bilancio di 12 vittorie e 11 sconfitte.

Coach De Marco decide di schierare Schincaglia palleggiatore, Grazzi opposto, Rossatti e Cascio in banda, Aprile e Pavani al centro, Poli libero. Trebaseleghe parte forte, indirizzando subito il primo set (4-7, poi 7-13). I padroni di casa, nonostante ce la mettano tutta, non riescono a invertire l’inerzia del parziale, alzando bandiera bianca sul 19-25. La musica non cambia in apertura di secondo set (7-12). Sav Silvolley sembra condurre agevolmente (13-18), quando improvvisamente la 4 Torri Volley comincia a fare sul serio rimontando fino a sorpassare sul 23-22. Si gioca punto a punto, fino al muro decisivo di Rossetti che rimette il match in equilibrio (27-25). Il terzo set è un tira e molla, con Trebaseleghe che prova a scappare e i granata che reagiscono. Sul 19-19 però Sav Silvolley compie l’allungo determinante per aggiudicarsi il parziale (22-25). Nel quarto set la 4 Torri Volley resta in vantaggio fino al 13-12, poi Trebaseleghe mette la freccia (14-15) e chiude agevolmente sul 19-25 per il definitivo 1-3. Un ko prevedibile quello rimediarti da 4 Torri che, come detto, fa sicuramente meno male di altre sconfitte più cocenti. Peccato per i tifosi che si aspettavano qualcosa di più da una formazione che avrebbe le qualità per centrare qualche successo.

s.m.