50 anni di Casa Museo Brindisi, Conversazioni a Villa Brindisi a Lido di Spina

LIDO DI SPINA

Saranno ’I 50 anni di vita della Casa Museo Brindisi’ a dare il via questa sera alle 21 alle ’Conversazioni a Villa Brindisi’, il ciclo di conferenze all’interno del programma Arte e Archeologia di Comacchio, il cui primo appuntamento è in programma domani alle 21 alla Casa Museo di Lido di Spina.

Comacchio celebra quest’anno 50 anni dall’apertura della Casa Museo di Remo Brindisi, inaugurata dall’artista e collezionista nell’estate del 1973 alla presenza del Ministro dei beni culturali Camillo Ripamonti. Il cinquantesimo è un’occasione per ripensare in termini attuali il ruolo e l’importanza del museo, con la sua sensazionale architettura, la concezione innovativa di museo, l’ampia collezione d’arte italiana e internazionale della seconda metà del Novecento, per il nostro territorio e per la cultura italiana in generale. E’ anche l’occasione per definire una nuova progettualità che consenta un maggiore conoscenza e fruibilità del museo. L’appuntamento è per oggi Interverranno nel corso della serata: Emanuele Mari, assessore alla cultura Comune di Comacchio; Barbara Rovetti, dirigente settore I e Cristina Ambrosini, responsabile servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, che parleranno di realtà e prospettive del museo.

Laura Ruffoni, direttrice di museo, introdurrà, poi, le vicende storiche del museo e approfondirà a nome di Lucia Vanghi e Andrea Del Bianco, docenti Accademia di Belle Arti di Bologna, del restauro del contemporaneo e di casi significativi di restauro di opere della Casa Museo. Le ’Conversazioni a Villa Brindisi’ si svolgeranno ogni mercoledì sera, a partire dalle 21, nella suggestiva cornice del giardino della Casa Museo Remo Brindisi al Lido di Spina (Via Nicolò Pisano 51.