"50 anni di matrimonio, un grande abbraccio"

"Oggi i miei genitori Gabriella e Gianni festeggiano 50 anni di matrimonio", la gioia di Monica Nava la figlia che ha voluto dedicare un pensiero affettuoso. "Per alcuni – le sue parole – un matrimonio perfetto è una leggenda, ma noi abbiamo voi come esempio: buon 50esimo anniversario! Ora non vi resta che festeggiare anche quelle di diamante. Uniti in un grande abbraccio vi facciamo i più sentiti auguri di cuore: Bruna, Monica, Massimo, Alice, Mattia, Irene e Nazareno. Si unisce alle felicitazioni anche la redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara.