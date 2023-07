A 100 anni perde l’orientamento Salvato dalla polizia locale

L’afa di questi giorni causata dalle alte temperature sta creando notevoli problemi. Ne sa qualcosa un anziano centese di cento anni che si è ritrovato ad aver bisogno dell’intervento dei soccorsi per riuscire a ritrovare la strada di casa. Nei giorni scorsi, infatti, alla centrale operativa è arrivata una richiesta di soccorso per un signore in bicicletta che si trovava in difficoltà con l’orientamento, notato dall’occhio attento di qualche cittadino che ha segnalato la cosa prestando immediato aiuto all’anziano in difficoltà. L’uomo vagava in statom confuuzionale, probabilmente a causa del caldo eccessivo di questi giorni. Un’afa che crea problemi anche ai giovani e, quindi, a maggiora ragione agli anziani. Gli agenti, hanno poi appurato l’identità dell’uomo e scoperto con stupore che si trattava di un nonnino centese, dell’età di ben 100 anni, classe 1923. Il centenario, dopo essersi ripreso bene dal momento di crisi è stato riaccompagnato a casa dai colleghi che gli hanno anche recuperato la bici. Un bel gesto della polizia locale di Cento.