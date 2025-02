A 150 anni dalla nascita. Ravel, la serata speciale

Prosegue l’omaggio di Ferrara Musica a Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita. Massimo Quarta (violino), Enrico Dindo (violoncello), Pietro De Maria (pianoforte), Andrea Oliva (flauto) e Laura Polverelli (mezzosoprano) saranno i protagonisti di una serata speciale – oggi alle 20.30 – che li vede eccezionalmente uniti per eseguire sul palco del Comunale la Sonata in la minore per violino e violoncello, le Chansons Madécasses e il Trio in la minore, opere composte tra il 1914 e il 1927 che mostrano l’evoluzione da una scrittura ricca di raffinate influenze popolari ad uno stile musicale spoglio, dove la sperimentazione sonora è tutta orientata all’espressione della tensione emotiva. I cinque raffinati artisti, apprezzati sui più famosi palcoscenici internazionali, ci propongono un’incursione nel fantastico mondo di Ravel, fatto di slanci improvvisi, atmosfere rarefatte e lunghe meditazioni. Il concerto si apre con la Sonata in la minore per violino e violoncello, composta tra il 1920 e il 1922 e dedicata alla memoria di Claude Debussy. Ravel era perfettamente consapevole di aver utilizzato in questa composizione un linguaggio nuovo, spingendolo a un estremismo che non aveva quasi uguali nella sua produzione: "Credo che questa Sonata segni un punto di svolta nell’evoluzione della mia carriera. La scarnificazione è spinta qui all’estremo. Rinuncia alla fascinazione armonica; reazione per contro sempre più marcata nel segno della melodia". La composizione è nota per l’uso innovativo del contrappunto e delle dissonanze, con movimenti che esprimono tensione emotiva e sperimentazione sonora. Biglietti da 3 a 25 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli allievi di Conservatorio.