A 22 anni apre la sua boutique

Giovane imprenditrice di 22 anni apre il suo primo negozio di abbigliamento a Ferrara: il 25 aprile nasce Shop Bag, la boutique di Alexsandra Sedoni in via Bersaglieri del Po. Si chiama Shop Bag il nuovo negozio di abbigliamento e pelletteria che aprirà ufficialmente venerdì 25 aprile. Dietro al progetto c’è la determinazione e la passione di Alexsandra Sedoni, socia dell’Associazione Scuole Unite, che ha deciso di prendere in mano l’attività di famiglia e darle nuova vita. "È un sogno che si realizza – racconta Alexsandra – ma è anche molto di più: sto raccogliendo il testimone dell’azienda che i miei genitori hanno costruito con amore e sacrificio. Dopo tanti anni, loro andranno finalmente in pensione, e io porterò avanti il loro lavoro con idee nuove, ma con lo stesso cuore". Un percorso non privo di difficoltà: negli ultimi mesi Alexsandra ha dovuto affrontare momenti molto difficili, tra cui problemi di salute in famiglia e personali. "Mio padre ha avuto un infarto, e io stessa ho superato un piccolo ictus. Sono stati momenti duri, ma mi hanno insegnato a non mollare mai. Ora voglio ripartire, con coraggio". Shop Bag offrirà abbigliamento da discoteca, abiti da cerimonia e pelletteria selezionata, pensati per far sentire ogni donna forte, elegante e libera di esprimere sé stessa. Il negozio sarà anche un punto di connessione con il territorio: Shop Bag collabora attivamente con l’Associazione Scuole Unite.