A 40 anni dal diploma, la VD si ritrova a cena

Venerdi, 12 ex compagni della VD dell’Aleotti si sono ritrovati al ristorante Da Pippi a Poggio, per festeggiare i 40 anni del diploma. Era l’estate 1985, quando quei ragazzi concludevano un percorso di vita trascorso insieme e che ancora oggi custodiscono in un angolo molto speciale del cuore. Con loro, l’amato professor Antonio Faccioli. A riabbracciarsi sono stati Adamo Bolognesi, Massimo Bolognesi, Gino Brina, Massimo Codecà, Pietro Curzola, Alessandro Da Tripoli, Massimo Dallafina, Pierpaolo Giovannini, Nicola Guietti, Marco Magri, Michele Marchi, Massimiliano Semprucci e, naturalmente, Antonio Faccioli.