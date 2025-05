A 50 anni dall’uccisione: "Ramelli, uno di noi"

Gioventù Nazionale Ferrara ricorda Sergio Ramelli a 50 anni dalla sua uccisione. Ieri pomeriggio i militanti di Gioventù Nazionale Ferrara si sono riuniti per rendere omaggio a Sergio Ramelli, studente milanese assassinato cinquant’anni fa per le sue idee.

"Siamo qui per ricordare Sergio, un ragazzo come noi, con la sola colpa di credere in un ideale – dichiara Alessandro Travagli, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara –. A 50 anni dalla sua morte, il suo sacrificio continua a essere un monito per tutti noi. Ramelli fu colpito a morte sotto casa a soli 18 anni, colpevole soltanto di aver espresso il proprio pensiero, di aver scritto un tema contro la violenza politica. Noi non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare".

Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, fu aggredito con una chiave inglese da un Avanguardia Operaia nel 1975. Morì dopo 47 giorni di agonia. La sua unica "colpa" era stata quella di esprimere un’opinione diversa in un contesto dominato dall’odio ideologico di sinistra.

"La storia di Sergio – aggiunge Alessandro Balboni, membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale – ci ricorda quanto sia importante difendere oggi il valore della libertà di pensiero".