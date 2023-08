A 550 anni dalla nascita di Niccolò Copernico, gli studenti tra gli scatti

Si aprono con un contest fotografico dedicato a studentesse e studenti, le iniziative organizzate e promosse dall’Università di Ferrara per celebrare i 550 anni dalla nascita di Niccolò Copernico, che si laureò in diritto canonico all’Università di Ferrara nel 1503. In occasione di questa ricorrenza, Agenda17, il web magazine del laboratorio design of science (dos) di Unife, ha promosso e organizzato il concorso fotografico ‘Copernicus Photo Contest 2023’, un convegno scientifico e una mostra che si terranno nel prossimo autunno. Tutte le informazioni sul concorso e sul format richiesto sono reperibili nella pagina web dedicata al contest pubblicata nel sito di Agenda 17.