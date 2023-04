A 63 anni dalla morte di Minerbi La mostra, atto dovuto allo scultore

"Fuor di dubbio il miglior scultore ferrarese del Novecento, Minerbi (Arrigo, ndr.) attende ancora oggi, a ben 63 anni dalla morte, perlomeno il riconoscimento di una mostra monografica ed antologica, che non gli è stata mai dedicata, secondo alcuni per risibili motivi politico-ideologici (fu "ebreo fascista"…)". Le prime righe su Arrigo Minerbi – scritte da Lucio Scardino nelle pagine del catalogo della mostra ‘Sculpsit. Arrigo Minerbi e 10 scultori ferraresi del Novecento’ da lui curata – chiariscono, da subito, che una monografica su Minerbi è un atto dovuto tanto allo scultore quanto a Ferrara. In questo senso, ‘Sculpsit’, allestita (fino al 5 maggio) nella Sala Mediolanum della banca di via Saraceno 1824, si pone come primo omaggio, in un anno che vedrà anche altre celebrazioni dedicate a Minerbi. Sebbene lo scultore spazi dal liberty al dannunzianesimo, fino a "una forma di ‘sublimato’ realismo, di ‘vero’ idealizzato sino all’epoca degasperiana, anni in cui continuerà ad ornare varie chiese in tutta Italia", l’esposizione ha come tema portante la città che ha dato vita a questa temperie artistica (senza, tuttavia, apprezzarla fino in fondo): Ferrara. "Città difficile, odiosamata da tutti – ha detto il critico al Carlino – Minerbi ha avuto il coraggio di andarsene, lavorando per il Vate e diventando un caposcuola". Questo fatto del caposcuola è ben evidente nella struttura dell’esposizione. Due opere di Minerbi introducono un’antologia di scultori che hanno influenzato o che sono stati influenzati da Minerbi stesso. Quindi i suoi professori (Legnani e Longanesi) alla scuola Dosso Dossi, ma anche i suoi allievi e collaboratori (Virgili e Colognesi). Ci sono anche artisti con cui espose a Ferrara: Ulderico Fabbri, Enzo Nenci, Laerte Milani, Annibale Zuccchini. Senza dimenticare i veri eredi della sua opera: Filippini e Alberta Silvana Grillanda. Ad aprire le porte di questa ricostruzione dell’Olimpo scultoreo ferrarese, un gesso patinato del 1910, proprio di Minerbi, ritrae ‘Il bacio di Ugo e Parisina’, in un vortice che ricorda il ‘Paolo e Francesca’ di Previati.

Francesco Franchella