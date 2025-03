A Belriguardo la mostra fotografica di Sara Menegatti

Oggi alle 16.30 a Voghiera, negli spazi della delizia estense di Belriguardo, apre un’interessante mostra fotografica di Sara Menegatti dal titolo "Un viaggio nel tempo. Frammenti di una storia perduta, indizi di un passato. Un’indagine artistica". La mostra è a cura della Pro Loco di Voghiera e gode del patrocinio del Museo Civico di Belriguardo e resterà aperta al pubblico ogni domenica dalle 15 alle 18.30 fino al 30 marzo.

"Questa mostra – racconta l’artista – è il risultato di un’esplorazione intima e inaspettata. Tutto è iniziato per caso, nel 2013, durante una passeggiata lungo una via di Fossalta. Una casa rurale, abbandonata e carica di mistero, ha catturato la mia attenzione. Varcata la soglia di un ingresso ormai disfatto, mi sono ritrovata in un luogo sospeso nel tempo, dove ogni stanza conservava ancora le tracce di una vita passata".

Sara Menegatti e` un’artista che lavora con diversi media, tra cui la fotografia, l’installazione e il video. La sua ricerca artistica si concentra sulla memoria, sull’identità e sul rapporto tra individuo, ambiente e oggetti.