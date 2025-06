A Belriguardo la mostra per celebrare Brancalion

Una retrospettiva per ricordare l’arte di Giancarlo Brancalion. Si terrà nella prestigiosa cornice della delizia di Belriguardo dall’8 giugno al 20 luglio per ricordare l’artista rodigino scomparso prematuramente nel 2023. Chiara Bignardi e Michele Marzola, volontari Pro Loco, ricordano come "Gianki" Brancalion sia stato il primo artista ospitato nel nuovo corso della sala espositiva nella delizia estense, a Voghiera, riaperta nel 2022. La mostra sarà aperta tutte le domeniche dalle 15 alle 18.30.