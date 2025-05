A Benvignante il congresso Lions con i gruppi liguri

Lo scorso week end Argenta è tornata a ospitare, dopo dieci anni, il congresso del distretto Lions 108tb, che riunisce i gruppi Lions di tutta l’Emilia-Romagna e di parte della Liguria. Più di 230 delegati ad Argenta per seguire i lavori: un evento importante, che è stato organizzato splendidamente da tutto il gruppo argentano.

"Tante belle cartoline di questo evento porteremo con noi – è il ricordo del sindaco Andrea Baldini - come quella della cena di gala del congresso che si è tenuta tra le mura della delizia di Benvignante, il cui piano nobile è stato aperto per la prima volta dopo la ristrutturazione". Una cartolina che resterà negli annali, e insieme a questa tante altre che raccontano l’impegno e la vitalità delle nostre comunità: a Consandolo il memorial Bergamini, organizzato da ASD Consandolo calcio con 10 società partecipanti; la festa di primavera al laghetto di Consandolo, organizzato da nuova società di pesca sportiva di Consandolo, Pro Loco e RPC di Consandolo e ASP Eppi Manica Salvatori; villa Molfino a Santa Maria Codifiume aperta al pubblico nella sua bellezza; oggi ad Argenta il mercatino del riuso e il Motogiro di Casco Matto per raccogliere fondi per il canile di Portoverrara.