"A Bruxelles una deriva ambientalista"

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a diverse manifestazioni da parte degli agricoltori di alcuni Paesi della Ue... Queste manifestazioni rappresentano l’espressione di un disagio che si sta affermando in tutta l’Unione Europea contro le iniziative proposte dalla Commissione con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050... Serve un cambio di rotta che garantisca la coesistenza tra sostenibilità ambientale ed economica; serve un’accelerazione sulle Tea (le tecniche di evoluzione assistita), per avere piante più resistenti ai cambiamenti climatici ed ai parassiti, servono sostegni adeguati per salvaguardare comparti fondamentali del nostro Made in Italy, come quello frutticolo, negli ultimi cinque anni messo in ginocchio da una serie di flagelli che hanno annientato la produzione; occorre creare le condizioni affinché il sistema assicurativo sia sostenibile ed appetibile per le aziende agricole, in modo da far sì che il 100% delle aziende si assicuri. E’ necessario cancellare la norma che ripristina l’Irpef sui terreni agrari e dominicali di Iap e Cd, misura che gli agricoltori vivono come vessatoria, stante l’attuale stato di crisi che stanno vivendo. L’agricoltura è fondamentale per un Paese per questo andrebbe strenuamente sostenuta, ma sembra proprio che né l’esperienza della pandemia, né le guerre che si stanno combattendo ai confini della Ue siano state sufficienti per farlo comprendere a chi governa a Bruxelles, che sembra avere, quale obiettivo, quello di trasformare campi coltivati in parchi e giardini. Il tema di questa deriva ambientalista sarà senz’altro

al centro della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo".

