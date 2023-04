A caccia di materiali edili Tre denunce e fogli di via

A seguito di segnalazione alla polizia, pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile sono intervenute in uno stabile a Pontelagoscuro, dove hanno scoperto la presenza di tre uomini intenti a tagliare alcune lastre di lamiera dal tetto dell’edificio, per rubarle. Gli agenti hanno quindi sequestrato gli arnesi da scasso e materiale per il taglio dei metalli. I tre uomini, residenti nelle province di Rovigo e Verona, sono stati denunciati in attesa della formalizzazione della Querela da parte della proprietario che, rintracciato, si è riservato di denunciare. Considerati il luogo di residenza dei fermati e che due di loro hanno precedenti specifici di polizia, la Divisione di Polizia Anticrimine emetterà nei loro confronti la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Ferrara. Sono in corso ulteriori attività d’indagine per verificare eventuali altri furti posti in essere dal gruppo nel territorio di Ferrara.