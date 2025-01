"A Campotto ci sono ancora criticità. E dalla giunta nessuna risposta"

La criticità del sistema idraulico delle chiuse di Campotto, su cui è necessario fare chiarezza. Sta ancora aspettando una risposta l’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini. "Per settimane – afferma il consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni – ci è stata segnalata una latitanza da parte del sindaco e della giunta. Una cosa inconcepibile per l’abitato più fragile in questo momento. Qui è fondamentale la presenza assidua dell’istituzione comunale, e andando più in alto è necessario un impegno profondo da parte della Regione, unico ente competente, per quanto riguarda la lavorazione lungo i corsi d’acqua come l’Idice. Se la Regione è stata al fianco del nostro territorio, come dice Baldini, ha iniziato a esserlo tardivamente, dopo che il danno è stato fatto. Peraltro, io stesso ho presentato un’interrogazione al sindaco chiedendo dello stato delle principali chiuse nei pressi di Campotto, ma per ora, nonostante siano passati più due mesi e la risposta debba pervenire entro 30 giorni, ancora non ho ricevuto nulla.

Senza contare che, come minoranza, avevamo proposto di donare i nostri gettoni da consiglieri in favore degli alluvionati, appello rimasto inascoltato e caratterizzato da un triste silenzio della maggioranza".

Fanini poi continua riguardo agli altri temi su cui è ancora attesa risposta: "Il tema della Tari per i campottesi, per cui abbiamo chiesto se fosse possibile prevedere una riduzione vista la situazione di disagio dovuta anche al ponte. Qui il sindaco ci ha risposto sottolineando come "non ci sono estremi in questo momento per riduzioni o agevolazioni". Responso che lascia un po’ spiazzati, visto l’evidente status di zona depressa che caratterizza Campotto. Abbiamo chiesto contezza relativamente alla chiusura al sabato pomeriggio della biblioteca Bertoldi di Argenta. La modifica degli orari sta creando non pochi disagi a studenti, famiglie e in generale a tutta l’utenza, particolarmente assidua, e che al sabato vedeva la partecipazione anche di tante persone che durante la settimana, per motivi lavorativi o di frequenza di corsi o lezioni, non potevano utilizzare gli spazi bibliotecari. Sappiamo che proprio per questo è stata organizzata raccolta firme, sintomo di quanto anche questa decisione debba essere rivista".

Franco Vanini