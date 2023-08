A Campotto torna il raduno dei bikers nel weekend

Torna in questo week-end il consueto appuntamento ferragostano col "Motoduck Bikers Meeting", giunto alla sua 25°edizione. Al "Parco due Ponti" di Campotto sono attesi circa 1500 easy rider provenienti, "On The Road", dall’Italia e dall’estero. Il maxi raduno di centauri è organizzato con scopi benefici dal gruppo "Street Diamond" di Ferrara. In passerella, a contendersi il titolo di "Moto più bella", sfileranno i modelli e i marchi più blasonati di cavalli d’acciaio, anche d’epoca e personalizzati: dalle mitiche Harley Davidson alle intramontabili Guzzi, Gilera, Morini, Vespa, Lambretta, Ducati, Trikers, Custom, Honda, e di altre case, soprattutto giapponesi. Di scena poi il tattoo e piercing, bancarelle di abbigliamento ed accessori a tema, campeggio libero con docce e servizi, giochi all’aperto di tiro alla fune, braccio di ferro, rodeo meccanico, lancio del barile. A tavola si servono i piatti della cucina tipica: paste al ragù, salsicce, wusterl, stufati, arrosticini, grigliate di carne, piade, patate, funghi, fagioli e cipolla, zuppa inglese. Ingresso 7 euro.