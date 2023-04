’A canestro con Ado’ Sport e solidarietà nell’area del grattacielo

La solidarietà fa canestro. Nella mattinata di ieri, nella sede municipale, presentato in conferenza stampa ‘Torn-Ado’, il torneo benefico di basket organizzato per il 28 aprile alle 16 al parco Coletta, dalla classe 5° B del liceo Carducci assieme alla Fondazione Ado e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Un pomeriggio di sfide sportive che permetterà di donare alla Fondazione Ado il ricavato delle quote di partecipazione degli atleti e delle offerte libere del pubblico. In conferenza stampa erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, la presidente della Fondazione Ado Gisella Rossi e la docente del liceo Carducci e referente del progetto Claudia Travagli, assieme a una rappresentanza di studenti. "Ai giovani studenti del liceo Carducci – ha dichiarato l’assessore Coletti – va il nostro ringraziamento per essersi messi in gioco con la realizzazione di questo progetto a sostegno di una realtà importante per il nostro territorio come la Fondazione Ado, che da anni si occupa dell’assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Un ringraziamento va anche alla dirigente e ai docenti del liceo Carducci, che in questi mesi hanno dimostrato grande attenzione ai temi sociali con iniziative e con momenti di approfondimento".

A spiegare l’iniziativa gli studenti della classe 5°B del liceo Carducci, che in questi mesi si sono prodigati per un progetto che prevede l’impegno da ambo le parti nell’organizzazione di un evento pubblico a sfondo benefico attraverso lo sport. L’evento nato si chiama appunto ‘Torn-ADO’ e si traduce in una sfida di pallacanestro, con sei squadre delle classi del liceo Carducci. Ad allietare il pubblico presente anche gli studenti dell’indirizzo musicale, che si esibiranno negli intervalli ed al termine dell’evento. "E’ per noi un piacere – ha sottolineato Gisella Rossi – vedere dei giovani come questi che hanno compreso il significato della solidarietà e dell’aiuto agli altri e che spinti da questi ideali si sono impegnati nella realizzazione di un progetto per raccogliere fondi per Ado".

Mario Tosatti