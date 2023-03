A Casa Niccolini incontri con la scienza e laboratori per ragazzi

E’ dedicato all’universo e ai suoi segreti l’incontro con la scienza e laboratorio esperienziale per ragazzi dai 10 ai 13 anni, a cura di Davide Formenti, in calendario oggi alle 15,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13). Fra i temi in programma: “la forza di gravità che governa l’universo. La nascita del sistema solare. Da dove arriva la Luna? Costruiamo il nostro sistema solare in scala. Ma è vero che le comete sono palle di neve sporca? Le lacrime del cielo: le stelle cadenti”. Per info: 0532418231.