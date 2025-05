A Cassana ’Caccia al fantasma’. Divertimento e ricchi premi

Sabato alle 21 a Cassana (ritrovo in parrocchia) il secondo appuntamento dell’iniziativa “Caccia al fantasma” sul tema “I grandi classici”. Si tratta di un ciclo di sei serate (la prima si è svolta a Pontegradella) organizzato da IBO Italia nell’ambito del progetto finanziato dal Comune “Frazioni per tutti”, insieme a Cri, Fondazione Imoletta e i giovani della parrocchia di Marrara. La “Caccia al fantasma” è un format di gioco a squadre a premi inventato dal ferrarese Lorenzo Guandalini e che IBO Italia ha scelto di adattare a nuovi temi con lo scopo di valorizzare i territori e offrire un’esperienza di divertimento, cultura e scoperta. Le squadre daranno la caccia ai fantasmi, indovinando i personaggi misteriosi che si trovano nell’area di gioco, dopo averli osservati e ascoltati. Le prime tre squadre vincitrici riceveranno i seguenti premi: al 1° un buono di 150 euro al Rotoplano. Al 2°, buono di 100 euro alla gelateria L’isola. Al terzo, cesta di prelibatezze da condividere. I personaggi, di fantasia o realmente esistiti, sono interpretati da volontari e volontarie e sono ispirati alle grandi opere della letteratura, della cinematografia e delle serie tv che hanno lasciato il segno nel panorama delle diverse epoche, inclusi i giorni nostri. L’iscrizione è completamente gratuita. Le squadre, che dovranno essere composte da un minimo di due persone e fino a un massimo di dieci (senza limiti di età), possono scrivere alla mail alessandro.caselli@iboitalia.org oppure direttamente in loco a partire dalle 20.30, ovvero 30 minuti circa prima dell’inizio del gioco (ore 21).