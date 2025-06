’A Cena col Duca’, la prima edizione un successo

Una sera incantevole, quasi sospesa nel tempo, quella di sabato scorso. Piazza della Libertà si è trasformata in un angolo di Rinascimento grazie alla prima, memorabile edizione di “A Cena col Duca”: un’esperienza immersiva, che ha saputo fondere storia, gusto ed emozione in un solo grande abbraccio. Nell’ambito della 46ª edizione del Palio di Copparo, questa grande novità è stata accolta con entusiasmo dai tanti partecipanti e spettatori presenti. La Corte Ducale e i rioni, con passione e cura per ogni minimo dettaglio, hanno regalato alla città un evento che ha scritto una nuova e straordinaria pagina nella storia della manifestazione rievocativa. Tra tavole imbandite alla maniera degli Este, piatti dai sapori autentici e una suggestiva cornice storica, nel cuore di Copparo si è vissuto un vero e proprio viaggio nel tempo.