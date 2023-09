’A cena col fantasma’ Serata al Verginese

Torna al Verginese "A cena con il fantasma", un evento che coniuga la buona tavola con richiami culturali e folcloristici. E’ scandita in due tappe: venerdì 13 ottobre e venerdì 17 novembre alle 20. Due serate intriganti all’insegna dell’immateriale: cena a lume di candela all’interno della chiesetta sconsacrata della Delizia, durante la quale una guida esperta racconterà tutti i fatti inspiegabili accaduti nella struttura nel corso dei secoli. La cena sarà servita dal ristorante "Ottocento", noto locale di San Vito di Ostellato; per informazioni e prenotazioni 335-236673. Dopo cena, la guida accompagnerà i partecipanti in una suggestiva visita illuminata dalle sole luci delle torce all’interno delle stanze della Delizia e nel brolo, il giardino retrostante, sulle orme delle testimonianze registrate nelle indagini compiute negli anni da una equipe di specialisti.