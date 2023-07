A cena con Fonzie e i Cunningham Happy Days non è solo nostalgia

Una serata per nostalgici? No, una serata per divertirsi, ritrovando dei vecchi compagni di gioventù. E’ quella che si svolgerà oggi al bagno Huna 45 del Lido di Spina. Sarà una serata dedicata ad Happy Days, la serie di telefilm più celebre degli anni Settanta, che ha tenuto inchiodati davanti alla Tv milioni di telespettatori. Per dire del fenomeno creato da Happy Days e dai suoi protagonisti, basta un numero: 60 milioni. A tanto sono arrivati gli spettatori degli Stati Uniti che guardavano le avventure della famiglia Cunningham e del celeberrimo Fonzie. All’ultimo salone del libro di Torino, l’editore Minerva ha presentato un volume: la nostra storia, tutto il mondo di Happy Days, scritto da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, con postfazione di Max Pezzali (mitica voce degli 883) e prefazione di Henry Winkler, proprio lui, l’attore che impersonava il mitico Fonzie. Il telefilm andò in onda nel gennaio di 50 anni fa per undici stagioni. Ma anche se la messa in onda fu negli anni Settanta, la fiction è ambientata negli anni Cinquanta, celebrati anche dalla saga cinematografia di Grease. Lo spettacolo che si terrà al bagno Huna 45 del Lido di Spina inizierà alle 20 con una cena in stile anni Cinquanta. Poi gli autori del libro, sollecitati dalle domande di Alessandro Pasetti, di Made Eventi, mostreranno dei video degli episodi più divertenti e ci sarà anche un filmato nel quale potremo vedere come sono oggi gli attori protagonisti di

ð 345-4668957.