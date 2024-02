A Cento va in scena la suggestiva ’M’illumino di bici’

Erano una quarantina i ciclisti che hanno preso parte venerdì a M’illumino di bici, una iniziativa organizzata da Pedalenta, in adesione alla campagna M’illumino di meno. Un bella pedalata da Pieve a Cento a luce di bicicletta per scoprire il giardino artistico del Museo Magi e la Gipsoteca Vitali insieme alla ISA Aplomb, il Museo della Ciclistica Centese ed i Ragazzi dei Ritrovi Ludici di Cento con gran ristoro finale e i graditissimi i gadget ciclistici per tutti donati dall’Azienda Barbieri PNK. Un’edizione che gli organizzatori hanno definito ‘senza confini’ e che ha visto partecipare persone che risiedono a Cento ma provenienti da Afghanistan, Ucraina e Nigeria.