A chiudere i lavori ci sarà Bobo Craxi

Si terrà sabato, all’Hotel Carlton, dalle 9.30, il congresso provinciale del Partito Socialista Italiano. A concludere i lavori sarà Bobo Craxi, figura di riferimento nazionale del Psi. "Il congresso – si legge nella nota del direttivo provinciale – è il frutto di un percorso condiviso e partecipato dal gruppo dirigente provinciale, che con convinzione intende riaffermare la presenza socialista nell’area riformista. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla ricostruzione di un centrosinistra più forte, coeso e capace di riconquistare la fiducia dei cittadini e le amministrazioni locali. Per il Psi, non è più rinviabile una seria discussione sulle politiche che il centrosinistra ha attuato negli ultimi anni. Solo partendo da un’analisi critica e sincera sarà possibile costruire un progetto nuovo, credibile e vicino ai bisogni reali della collettività. I temi che animeranno il dibattito congressuale saranno quelli più sentiti dalla cittadinanza: il diritto alla sanità pubblica, le fragilità del tessuto economico provinciale, la carenza infrastrutturale che frena lo sviluppo del nostro territorio. Tornare a parlare con chiarezza e visione ai cittadini è il primo passo per ricostruire una proposta politica che sia davvero alternativa e capace di governare". Il congresso segnerà un momento di passaggio importante: dopo cinque anni alla guida della Federazione, Davide Stabellini concluderà il suo mandato di segretario provinciale. La segreteria provinciale uscente proporrà come nuovo segretario Gianni Squarzanti, figura storica del partito, da sempre attivo con ruoli di responsabilità e per lungo tempo funzionario della Uil Funzione Pubblica.