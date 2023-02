’A Coda Alta’, in un anno salvati quasi 300 gatti

Un bilancio di intensa attività quello che arriva dall’associazione ‘A Coda Alta’ sulla gestione del gattile comunale, che l’organizzazione di volontariato gestisce in convenzione con il Comune. Da gennaio a dicembre 2022 negli spazi di via Gramicia sono entrati 284 gatti (di cui 115 cuccioli), 208 dei quali sono stati adottati (97 adulti e 111 cuccioli). Tra gli animali entrati, 23 sono gatti che sono stati recuperati feriti e sottoposti a vari interventi presso cliniche specializzate e cure adeguate. Numerosi di questi erano in età molto avanzata con patologie gravi o disabilità permanenti.