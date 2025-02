A Comacchio è festa sull’acqua. Barche e danze lungo i canali

Una ventata di allegria ed entusiasmo ha travolto ieri Comacchio per la prima domenica del Carnevale sull’acqua. Un centro storico gremito di visitatori e cittadini ha vissuto lo spettacolo offerto dagli equipaggi delle imbarcazioni allegoriche che hanno solcato i canali e alle colorate e briose esibizioni dei gruppi di danza e a piedi. La discesa dai Trepponti dell’affascinante mascotte Forcolina e il saluto della direttrice della Cooperativa Girogirotondo (che cura l’organizzazione in collaborazione con le associazioni, le scuole, le parrocchie e il patrocinio del Comune di Comacchio) Carla Carli hanno dato il via alla kermesse, presentata dagli speaker Barbara Mezzogori, Sandro Pozzati e Lorenzo Parmiani. Alle coreografie delle scuole di ballo Asd Body Fly, Cus Ferrara Dance Lab, VL Fusion Lab, Asd Il Movimento, Asd La bottega degli artisti e Asd My Life con Vampire Lab sulla scalinata dei Trepponti, si sono alternati i passaggi delle imbarcazioni allegoriche realizzate dagli "artigiani della creatività" delle associazioni locali, con la consueta carica di energia ed entusiasmo. A sfilare, le associazioni Sea Cycling con barca a tema "If – Gli amici immaginari", Racing Team con "Cupido", Maravie con "Il fantastico mondo di Tim Burton", il Coordinamento volontariato comunale comacchiese con "Shaun the sheep", H20 con "One Piece", Marasue con "Pinocchio nel paese dei balocchi", I Filipponi con "I cartomatti", La Forcola con "Aladdin", Al Batal con "Cannibali"; Asd Il Movimento con "Social dipendenti", I Filipponi con "Ma in che mondo vivi?", e Asd My life - I Birichen con "I pirati dei Caraibi" che si contendono l’ambita Forcola che sarà assegnata domenica prossima. E ancora, le coinvolgenti esibizioni dei gruppi a piedi Pensieri astratti, Mon Amour, Bollicine di Mariella Mazzotta. Il tutto sotto l’occhio attento della giuria, formata dall’assessore Emanuele Mari, dal direttore della Civica Scuola di Musica Giorgio Borgatti, dall’artista Maria Grazia Boccaccini, dal vicepresidente del Comitato Carnevale di Pieve di Cento Luca Righi, dalla stilista Patty Farinelli, dall’illustratrice Marta Besantini, dall’insegnante di danza e rappresentante di Msp – Comitato di Ferrara Cristina Tolomelli e da tre componenti della giuria popolare. Una festa, iniziata già al mattino con la sfilata in maschera di bambini e bambine di Nidi e Scuole d’Infanzia, accompagnati da genitori, insegnanti ed educatrici, e arricchita da spettacoli e aree dedicate ai più piccoli in tutto il centro. Grande la soddisfazione della vicesindaco Maura Tomasi che, assieme al primo cittadino Pierluigi Negri, ha assistito all’evento: "Anche quest’anno un grande successo. Imbarcazioni meravigliose, bellissime esibizioni di gruppi di danza e a piedi, un centro storico pieno di gente soddisfatta e incantata. Siamo entusiasti e invitiamo tutti a venire domenica prossima".