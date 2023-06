A Comacchio il Pride in bicicletta "Lgbt, serve più sensibilizzazione"

COMACCHIO

A Comacchio si terrà il primo Pride in bicicletta. L’iniziativa, intitolata ‘Lelle in sella’ si terrà domenica prossima alle 16 e ad illustrarla è Gennaro Sorvillo, titolare del locale Sbirro Gastroteque, che svela anche il programma del pomeriggio e della serata. "‘Lelle in sella’ è un percorso in bicicletta che nasce per sensibilizzare la comunità sul tema Lgbt. Madrina dell’evento sarà Anna Gaia Marchioro (foto) attrice di teatro, cinema e presente anche nell’ultima edizione della ‘TV delle ragazze’ condotto da Serena Dandini e al programma ‘Propaganda Live’ condotto da Diego Bianchi. Partire da Comacchio in questo percorso - prosegue Gennaro Sorvillo - significa dare voce anche a questo territorio. La bicicletta ti permette di assaporare colori e suoni, perderti e ritrovarti, di partire e arrivare". E lancia un messaggio a chi vorrà partecipare: "Vieni in bici e se non ce l’hai, o vieni da lontano, la bici te la procuriamo noi". Saranno parte dell’ evento anche i ragazzi di Spazio Marconi e Manufactory che faranno da guida illustrativa delle opere di street-art realizzate lungo il percorso. Sarà un pedalata lunga otto chilometri che partirà da Comacchio (con ritrovo ai Trepponti, su piazzale Danese), dove verranno distribuiti tanti gadget colorati e acqua, fino ad arrivare al Bagno Sagano di Lido degli Scacchi, attraversando la costa di Porto Garibaldi.

"Ad attenderci un mega party colorato in piscina con Dj Set Team Rainbow Hour Mina. G e Caccialupo e uno street artist che si esibirà in live painting sul tema Lgbt – prosegue Sorvillo -- Al tramonto si ripartirà per tornare a Comacchio allo Sbirro Gastrotheque per il closing party con dj Set Team Rainbow Hour mixed by Miky Zara in barca sui suggestivi canali di Comacchio con un secondo street-artist che si esibirà in live painting sul tema Lgbt fino a mezzanotte, con il saluto dell’attrice Annagaia Marchioro e degli organizzatori. Sarà una pedalata tra le sfumature dei colori del tramonto fino al buio della notte - conclude - tra arte, musica e cultura per Amore, Rispetto, Libertà, Tolleranza, Uguaglianza e Pride". L’evento ha il patrocinio del Comune di Comacchio. Per maggiori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected]

v. f.