"A destra scelte calate dall’alto. Se fossi Bellotti non mi candiderei"

A Comacchio cominciano a delinearsi le strategie in vista delle elezioni comunali, previste per la primavera 2026. Da tempo il Partito Democratico sta lavorando a un ‘campo largo’ che possa presentarsi come solida alternativa al centrodestra: "Intendiamo avviare un dialogo con forze come Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Italiana, il mondo civico locale e tutte quelle realtà che si riconoscono nei valori progressisti del Centrosinistra – afferma il segretario dem Michele Farinelli –, e costruire un programma condiviso e concreto, che risponda ai bisogni della comunità e guardi al rilancio del nostro territorio. Ovviamente ho chiesto garanzie di appoggio a livello provinciale e regionale, ma il progetto sarà elaborato qui, senza scelte dall’alto. Un metodo diverso da quello adottato nello schieramento opposto".

Il riferimento è al tavolo del centrodestra convocato dal senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni che si è tenuto sabato alla presenza di esponenti provinciali e locali della stessa Fd’I, Lega, Forza Italia e Rete Civica, e che ha deliberato unanimemente l’intenzione di presentarsi unito all’appuntamento con le urne e sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Samuele Bellotti, chiudendo all’appoggio di un ‘Negri bis’. "Innanzitutto – commenta Farinelli –, non credo sia logico che il destino della nostra comunità venga deciso altrove, da Ferrara e Roma. A Comacchio si è creata una grande ambiguità: in municipio vi è un’amministrazione ‘commissariata’. In Consiglio comunale siedono consiglieri di maggioranza che hanno già scelto di aderire ad un nuovo progetto, tratteggiando una discontinuità con l’attuale legislatura. E il grande manovratore di questa surreale situazione è il senatore Balboni. Se fossi Bellotti ci penserei due volte ad accettare la proposta di candidatura".

Valerio Franzoni