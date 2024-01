A destra spunta la lista dei dissidenti: "Non correremo per avere poltrone"

La candidatura a sindaco di Gabriella Azzalli è insidiata da destra. E’ nata da una costola dissidente di Fratelli d’Italia Alba Nuova Argenta, una lista civica che guarda a destra e che si presenterà alle prossime elezioni amministrative. Aveva individuato nel vice questore di Ferrara, Luciana Fusco, il candidato sindaco in grado di intercettare consensi, ma questa ipotesi è sfumata quasi subito. Da noi contattata l’interessata ha confermato di aver declinato la proposta e, quindi, continuerà a ricoprire il suo prezioso ruolo in Questura. Il presidente della lista civica è Gianni Zagatti, 61 anni, ex sovrintendente capo della squadra mobile di Ferrara, mentre il coordinatore è Luca Bettuzzi, 47 anni, autista soccorritore sulle ambulanze della Pubblica Assistenza che operano nelle strutture sanitarie di Argenta e Portomaggiore. "La nostra lista civica è nata da una scissione all’interno di Fratelli d’Italia – spiega Gianni Zagatti – in quanto non eravamo soddisfatti dalla linea politica del direttivo. Per quanto ci riguarda restiamo nell’alveo del centrodestra, anche se siamo aperti anche a sostenitori dell’area di sinistra". La nuova lista civica sta predisponendo il programma per le imminenti elezioni, illustrato in settimana in un’assemblea. "Non ambiamo a sederci su delle poltrone, non cerchiamo prebende, vogliamo migliorare la qualità della vita degli argentani e mandare a casa l’attuale amministrazione di centrosinistra, che reputiamo fallimentare".

Inevitabile chiedere della candidatura di Gabriella Azzalli, indebolita dalla loro discesa in campo. "La Azzalli non ha niente a che fare con il nostro progetto, oltre tutto è appoggiata da Fratelli d’Italia". Stella polare del nuovo soggetto politico è Cesare Gaiani, un protagonista della destra made in Argenta, morto alcuni anni fa a seguito di una grave malattia. "Cercheremo di onorare la memoria di Cesare – interviene Luca Bettuzzi – un personaggio indimenticabile e indimenticato. Siamo indignati per questa finta destra, la nostra è una lista identitaria. Tra i nostri sostenitori ci sono tanti giovani, una nutrita presenza femminile, commercianti, professionisti, anziani, rappresentanti delle forze dell’ordine". E conclude Zagatti: "Tra qualche settimana ci presenteremo in forma ufficiale e sveleremo programma e candidati".

Franco Vanini