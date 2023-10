A dieci anni dalla strage di Lampedusa . Flash mob in piazza: "Restiamo umani"

A 10 anni dalla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, toccante manifestazione ieri sera in piazza Savonarola. Il flash mob, "restiamo umani" la parola chiave, è stato organizzato dalla Rete per la Pace e il Movimento Nonviolento. L’evento è stato proposto a sostegno della iniziativa dei cittadini europei ‘Stop border violence!’. Dopo il flash mob i partecipanti si sono spostati a Palazzo Crema per la presentazione della raccolta firme a sostegno dell’iniziativa. In quelle sale è esposta una mostra nell’ambito della rassegna ‘Il diritto di non uccidere’, dedicata al tema dell’obiezione di coscienza ad ogni guerra.