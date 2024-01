A febbraio i primi in funzione

Rotary Ferrara Est, Rotary Ferrara, poi Fondazione Palio città di Ferrara e Securfox. Al momento le colonnine salvavita già acquistate sono sette, le prime saranno con tutta probabilità posizionate entro i primi di febbraio. Parte di questi apparecchi, come spiegato ieri dall’amministrazione, saranno acquistati direttamente dal Comune mentre la restante parte è aperta a privati cittadini o realtà associative. Tutti i defibrillatori ’parlano’ e dicono cosa fare, passo passo. Insieme poi all’operatore del 118, preventivamente chiamato. Chiunque oggi può utilizzare la macchina in caso di emergenza. Da qualche tempo, infatti, non è più obbligatorio l’essere in possesso di un corso Bls per usarlo, nonostante questi ultimi restino di fondamentale importanza. I corsi sono erogati sia dalle aziende sanitarie che da centri di formazione di pubblica assistenza, esistono enti formatori accreditati. I costi sono residui, alcune decine di euro per un qualche ora di ’addestramento’ salvavita.