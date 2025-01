A febbraio la delizia del Verginese illuminata dalle candele

"E se di notte un castello…", è quello del Verginese, a Gambulaga. Il titolo dell’iniziativa è il riferimento a un’esperienza unica e incantevole: una visita guidata notturna alla delizia, illuminata esclusivamente dalla luce suggestiva delle candele. In questa serata speciale, la dimora spegnerà tutte le sue luci moderne per trasportare il visitatore indietro nel tempo, facendo rivivere l’atmosfera intima e affascinante di un’epoca passata. Il visitatore è invitato a lasciarsi incantare dalla magia del Verginese sotto il cielo notturno. L’evento straordinario si terrà domenica 16 febbraio ed è stato illustrato in anteprima alla trasmissione radiofonica Caterpillar, trasmessa da Radio 2 nell’ambito del programma ’M’illumino di meno’. In quell’occasione il visitatore scoprirà la storia affascinante della villa e della sua creatrice, Laura Dianti, figura centrale del Rinascimento ferrarese e legata alla prestigiosa Casa d’Este.