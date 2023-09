A Ferrara al Teatro Comunale: Beethoven Sesta Sinfonia con Daniele Gatti

Oggi, alle 16, al Comunale in programma la Seconda e Sesta Sinfonia di Beethoven. Protagonisti l’Orchestra Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna e il suo direttore musicale Daniele Gatti, uno dei direttori d’orchestra più noti e apprezzati sui podi internazionali. Il progetto residenziale, che durerà fino a tutto il 2024, vede orchestra e direttore impegnati nel ciclo dedicato all’esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven. Dopo il concerto del 15 settembre, oggi al Teatro Comunale sono in programma la Seconda e la Sesta Sinfonia. La Seconda Sinfonia in re maggiore op. 36 nasce in un momento particolarmente sconsolato della vita del compositore, quando al dramma dell’incipiente sordità si aggiunsero le disavventure sentimentali e le difficoltà dell’affermarsi nella Vienna dell’epoca.