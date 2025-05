A Ferrara con il ’Ciao’. Una mattinata anni ’90: "Motorino immortale"

Un grande spettacolo, in piazza Ariostea, per la terza edizione di ’A Ferrara in Ciao’, organizzato dall’Aps ’La Banda del fumo bianco’ e dal neo presidente del ’Ciao Club Italia’ Luca Ciliberti. Lo sciame di motorini domenica è arrivato in piazza Ariostea con pausa alla Sorgente del Gelato. Un’intera mattinata in stile anni 90. "Il Piaggio Ciao – hanno raccontato gli organizzatori – ha segnato l’infanzia di molti, e per chi ancora non lo sa, esiste sia un gruppo nazionale che provinciale che organizza eventi, ed è molto attivo sul territorio". Il Ciao, un mezzo che ha fatto la storia e che non ’muore’ mai. E manifestazione come quella di domenica continuano a metterlo in vetrina.