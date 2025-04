A Ferrara Sud cresce l’offerta ma anche la spesa

Prezzi in crescita nell’area di Ferrara Sud. Aumenta, infatti, la richiesta di abitazioni in acquisto, sia da parte di giovani che approfittano delle agevolazioni sui mutui agli under 36 sia da parte di persone più avanti con l’età che decidono di cambiare abitazione, passando da una tipologia indipendente a metrature più piccole, una volta che i figli lasciano il nucleo familiare. Non mancano richieste da parte di chi arriva dalle aree circostanti la città, in cerca di abitazioni più vicine ai servizi. L’area meridionale di Ferrara, infatti, vive un nuovo sviluppo e registra l’apertura di attività commerciali. La zona è caratterizzata da parchi, aree verdi, scuole e ottimi collegamenti con altri quartieri della città. In particolare, da segnalare l’apertura di una nuova bretella stradale che collega lo svincolo di Ferrara Sud con quello di Ferrara Nord e la pista ciclabile che collega la zona Sud con il centro storico della città. In generale le tipologie più richieste sono quelle composte da tre camere e doppi servizi, possibilmente dotate di spazi esterni, posizionate al pian terreno oppure dotate di ascensore se si trovano ai piani alti. Dal punto di vista urbanistico l’area di Ferrara Sud è caratterizzata da palazzi realizzati tra gli anni ’70 e gli anni ’90 (spesso riqualificati grazie al superbonus 110) e da villette indipendenti dotate di giardino, i prezzi di un buon usato si attestano attualmente intorno a 1300 euro al metro quadro. Alta anche la domanda di immobili in affitto, sia da parte di studenti sia da parte di famiglie e lavoratori trasfertisti, ma l’offerta sul mercato è bassa. Il canone di un trilocale si attesta tra cinquecento e seicento euro al mese e i contratti maggiormente utilizzati sono quelli a canone concordato. Anche quest’ultimo, è un dettaglio rilevante perché conferma che il mercato più fluido sul versante delle locazioni resta quello legato agli studenti universitari.

f.d.b.