A Filo arriva la Festa d’inverno

ARGENTA

Per quattro fine settimana gli amanti della buona tavola troveranno a Filo ospitalità nella tradizionale sagra organizzata dal Pd. E’ "Filo è festa d’inverno", che si terrà nel giardino di Villa Vittoria, in via 8 Settembre 1944.

Sotto lo stand riscaldato domani e domenica prossima, ma anche sabato 17 e domenica 18 febbraio, si potrà cenare con menu della tradizione ferrarese, tra carne e pesce, e anche menu di valle.

Lo stand gastronomico aprirà alle 19 il sabato, mentre domenica solo a pranzo, con stand aperti a partire da mezzogiorno. Possibile prenotare piatti anche da asporto con richieste entro le 18.30 del sabato e 11.30 della domenica. Info e prenotazioni al 33-664094 e 339-6565123.

v.f.