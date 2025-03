A Firenze a caccia di fantasmi. Ghostbusters per beneficenza

Zaini protonici, ghost trap e una squadra di cacciatori, nelle iconiche uniformi, votati a liberare il mondo dalle entità spettrali che lo infestano. Con ‘Assault on Florence - A Ghostbusters Story’ tornano gli acchiappafantasmi, personaggi fra i più amati del cinema ormai dal 1984, in un charity movie autoprodotto che porta la firma del regista Matteo Piccinini. Faranno da sfondo alle rocambolesche avventure dei ghostbusters luoghi insoliti per il franchise: le campagne dei dintorni di Firenze. Produce il film l’associazione culturale fiorentina ‘Gens Fiorentiae’, con la volontà di collaborare con le realtà associative nazionali attive nel sociale e nel campo medico-sanitario. Sabato sera alle 9, in sala Estense, si terrà infatti la nona proiezione del film (di un’ora e quindici minuti). Per assistere alla visione l’offerta minima consigliata è di 15 euro e il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Acaref, che dal 2012 sostiene la ricerca scientifica sulle sindromi atassiche, cioé disturbi neurologici degenerativi e invalidanti che comportano una progressiva perdita della capacità di coordinamento muscolare, deglutizione e una conseguente difficoltà a muoversi.

Nel ferrarese sono oltre cento i malati di atassia spinocerebellare. Il ricavato della proiezione di sabato finanzierà dunque il dottorato di ricerca del dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie di Unife che dal 2016 ricerca una cura per le atassie. Il progetto, diretto dalla professoressa Peggy Marconi e oggi in fase pre-sperimentale, è co-finanziato dall’Università, dal Pnrr e dalla stessa Fondazione Acaref. Inoltre, una parte del ricavato della serata finanzierà l’acquisto di strumenti medici per l’ospedale Meyer di Firenze. Fra i partner dell’evento figura l’associazione ferrarese Mi&Ti Project di Matteo Tondini, che realizza spade laser per produzioni cinematografiche e collezionismo. Alla proiezione saranno presenti il regista Matteo Piccinini, il protagonista, sceneggiatore e presidente dell’associazione ‘Gens Florentiae’ Renato Di Marcantonio, il consigliere di Gens Florentiae Alessio Bigi e Simone Galimberti, che ha prodotto gli oggetti di scena.

Benedetta Ruiba