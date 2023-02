A Gambulaga arriva il carnevale con l’animazione per i bambini

Portomaggiore si veste di allegria con il carnevale. Ce ne sono due in programma, il primo andrà in scena domenica 12 febbraio a Gambulaga, il Carnevale dei bambini. L’appuntamento è alle 14.30 nella Sala Italia, dove ci sarà animazione, divertimento, con coriandoli e stelle filanti a volontà (vietato l’uso delle bombolette). Info: 366-3598831. Mentre a Portomaggiore, come avviene da 37 anni a questa parte, ecco il Gran Carnevale: sono previste due sfilate, le domeniche 19 e 26 febbraio, manifestazione organizzata come sempre dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, Pro Loco e amministrazione comunale. Sfileranno nelle vie del centro portuense due carri allegorici; ci sarà un ricco gettito di caramelle, giocattoli e pupazzi colorati. In piazza Papa Giovanni XXIII il comitato organizzatore, guidato ancora una volta dal dinamico Marco Mercatelli, proporrà spettacoli e animazione per i bambini, un baby luna park e un punto di ristoro, uno stand gastronomico con le specialità ferraresi di carnevale. Domenica 26 sul palco allestito davanti al teatro Smeraldo ci sarà consueta edizione della "Mascherina d’oro", con ricchi premi che saranno assegnati ai bambini che hanno sfoggiato l’abbigliamento più originale.

f.v.